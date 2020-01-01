"هل انتهى شهر العسل؟".. نتنياهو يفتعل المشاكل لتحطيم الحكومة والعودة إلى الانتخابات..

القدس المحتلة / سما /

كشف التلفزيون الإسرائيلي عن خلافات حادة بين نتنياهو وغانتس بسبب تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات الإسرائيلي التجسسي "الشاباك".

في السياق، قال "أمنون ابرام اوفيتش" المحلل السياسي في القناة 12 العبرية إن نتنياهو معني باستبدال رئيس الشباك الحالي وتعيين شخص موالي وتابع له بكل ما يقول والحديث عن الضابط مئير شبيت.

وأضاف المحلل السياسي الاسرائيلي أن ارغمان قال عدة مرات لا لنتنياهو أم مآير شبيت فهو تابع وموالي له ومبعوثه الخاص لاكثر من قضية وهو لا يعمل الا لخدمته وخدمة عائلته كما يريد.

ولم يستعبد المحللون أن نتنياهو افتعل هذه المشكلة من أجل أن يحطم الحكومة ويعود الى الانتخابات الرابعة متى يريد حيث ان نتنياهو زرع الغاما كثيرة في طريق غانتس، وفي كل اسبوع يضعه بامتحان صعب حتى تكاد الحكومة تتحطم.

وكانت الحكومة لم تمض على ادائها القسم امام الكنيست سوا 11 يوما وافتعل نتنياهو مشكلة وكادت تتحطم، أم الآن فلم يمضي سوا شهر ما يدفع مراقبين للقول "هل انتهى شهر العسل؟".