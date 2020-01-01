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الحكومة المصرية تكشف حقيقة "بيع" بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا المستجد

الجمعة 12 يونيو 2020 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة المصرية تكشف حقيقة "بيع" بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا المستجد


القاهرة /سما/

نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، صحة التقارير والشائعات المنتشرة في الأيام الأخيرة حول بيع بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا المستجد للمرضى الذين لا يزالون مصابين به.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا مقتضبا نقل فيه عن وزارة الصحة تأكيدها أن الادعاء بشأن بيع بلازما دم المتعافين بمقابل مادي "غير صحيح".

وأوضحت الوزارة، حسب البيان، أن "مراكز الدم الإقليمية المخصصة لاستقبال بلازما المتعافين المنطبق عليهم شروط التبرع، تقوم بإجراء عمليات فحص وتحليل دقيقة للبلازما المسحوبة للتأكد من سلامتها".

وتابعت أن هذه العمليات تأتي تمهيدا لحقن المصابين بفيروس كورونا بهذه البلازما، وخاصة الحالات الحرجة، "بشكل مجاني دون أي مقابل مادي".

وأثارت التقارير غير المؤكدة التي زعمت أن السلطات المصرية ستسمح ببيع بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا جدلا على نطاق واسع بين الناشطين المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي.

"RT"

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