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الاردن: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 12 يونيو 2020 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا


عمان /سما/

سجل الأردن، اليوم الجمعة، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالتان محليتان، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 915، حسبما ذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء.

وتوزعت الحالات المحلية وفق الموجز، حالة واحدة مخالطة في مدينة الرمثا، وأخرى مخالطة في محافظة العاصمة، بينما رُصد 23 حالة غير محلية.

والحالات غير المحلية، جاءت على النحو الآتي: 15 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر (13 من جمهوريّة مصر، و1 من المملكة العربيّة السعوديّة و1 من دولة الكويت)، إضافة إلى 8 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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