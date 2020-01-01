جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل حالة وفاة و50 اصابة بفيروس كورونا المستجد

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم بلغا 130 حالة، و1964 إصابة، إضافة إلى 1142 حالة تعافي.

وأوضحت الخارجية في تقريرها، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف جاليتنا في السعودية، إضافة لإصابة 50 لإصابة بفيروس كورونا (5 تركيا،1 مصر، 33 قطر، 1 السعودية، 1 امريكا ، 9 غواتيمالا)، و36 حالة تعافي (34 في قطر، و2 في أميركا).

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل إصابة جديدة في واشنطن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 832، فيما لم يتم رصد أية حالة وفاة ليبقى عدد الوفيات 58، في حين سجلت حالتي تعافي في ميتشيغن ليرتفع عدد حالات التعافي الى 357.

وفي السعوديةـ، أوضحت سفارتنا أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن كمال عبد الله البدوي (78 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 23، وتسجيل إصابة جديدة ليرتفع عدد الاصابات الى 42.

وتواصل السفارة والقنصلية متابعة اوضاع الحالات المصابة للاطمئنان عليها والوقوف عند أي احتياج لها بهدف تلبيته وفقا لإمكانياتها. كما تواصل السفارة متابعة أوضاع العالقين في المملكة من المواطنين والطلبة وتبين بعد دراسة الكشوف التي اعدتها السفارة ان عدد الطلبة العالقين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن (22)، وعدد المواطنين الزائرين العالقين (130)، والحاصلين على تأشيرة الخروج النهائي (145)، علما أن السفارة تواصل تحديث البيانات واعداد العالقين الراغبين في العودة الى ارض الوطن يوميا، وتواصل متابعتها لهذه القضية مع وزارة الخارجية والمغتربين بهدف تحقيق اعادتهم الى ارض الوطن.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في الجمهورية التركية بتسجيل 5 إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى 22، تعافى منها 16. وتتابع السفارة والقنصلية الاوضاع الصحية والمعيشية لجميع الحالات المصابة للاطمئنان عليها والتعرف على اي احتياج يمكن تلبيته لدعمها واسنادها.

وفي مصر، أفادت سفارتنا بتسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 9، تعافى منها حالة واحدة. فيما تتابع السفارة أوضاع عدد من الحالات المشتبه بها وبانتظار نتائج الفحوصات.

وفي قطر، أفادت سفارتنا بتسجيل 33 اصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة الى 389، منها 105 في حالة نشطة ولا تستدعي العلاج في المستشفى، و14 حالة تحت العلاج في المستشفى، و5 حالات في العناية المركزة، وتسجيل 34 حالة تعافي، ليرتفع عدد المتعافين تماما الى 263، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 3.

وأشارت السفارة الى ان اجمالي الحالات التي تم فحصها للاشتباه بها في صفوف الجالية بلغ 2681 حالة، فيما أنها تتابع الأوضاع الصحية والمعيشية لجميع الحالات المصابة للاطمئنان عليها والاطلاع على اي احتياج يمكن تلبيته لدعمها وفقاً لإمكانياتها.

وأفادت سفارتنا لدى السلفادور وغواتيمالا بتسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية في غواتيمالا، وضعهم الصحي مستقر وتحت الرقابة الطبية، وتتواصل معهم للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية وتلبية أي احتياج ضمن امكانياتها.

وأوضحت أنه بخصوص الجالية في السلفادور لم تسجل اية اصابة حتى الان، وتتواصل معهم يوميا، وقامت السفارة بالتعاون مع الجالية بتقديم مساعدات لبعض العائلات التي تعاني من ظروف صعبة.