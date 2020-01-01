  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل حالة وفاة و50 اصابة بفيروس كورونا المستجد

الجمعة 12 يونيو 2020 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل حالة وفاة و50 اصابة بفيروس كورونا المستجد


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم بلغا 130 حالة، و1964 إصابة، إضافة إلى 1142 حالة تعافي.

وأوضحت الخارجية في تقريرها، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف جاليتنا في السعودية، إضافة لإصابة 50 لإصابة بفيروس كورونا (5  تركيا،1 مصر، 33 قطر، 1 السعودية، 1 امريكا ، 9 غواتيمالا)، و36 حالة تعافي (34 في قطر، و2 في أميركا).

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل إصابة جديدة في واشنطن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 832، فيما لم يتم رصد أية حالة وفاة ليبقى عدد الوفيات 58، في حين سجلت حالتي تعافي في ميتشيغن ليرتفع عدد حالات التعافي الى 357.

وفي السعوديةـ، أوضحت سفارتنا أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن كمال عبد الله البدوي (78 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 23، وتسجيل إصابة جديدة ليرتفع عدد الاصابات الى 42.

وتواصل السفارة والقنصلية متابعة اوضاع الحالات المصابة للاطمئنان عليها والوقوف عند أي احتياج لها بهدف تلبيته وفقا لإمكانياتها. كما تواصل السفارة متابعة أوضاع العالقين في المملكة من المواطنين والطلبة وتبين بعد دراسة الكشوف التي اعدتها السفارة ان عدد الطلبة العالقين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن (22)، وعدد المواطنين الزائرين العالقين (130)، والحاصلين على تأشيرة الخروج النهائي (145)، علما أن السفارة تواصل تحديث البيانات واعداد العالقين الراغبين في العودة الى ارض الوطن يوميا، وتواصل متابعتها لهذه القضية مع وزارة الخارجية والمغتربين بهدف تحقيق اعادتهم الى ارض الوطن.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في الجمهورية التركية بتسجيل 5 إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى 22، تعافى منها 16.  وتتابع السفارة والقنصلية الاوضاع الصحية والمعيشية لجميع الحالات المصابة للاطمئنان عليها والتعرف على اي احتياج يمكن تلبيته لدعمها واسنادها.

وفي مصر، أفادت سفارتنا بتسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 9، تعافى منها حالة واحدة. فيما تتابع السفارة أوضاع عدد من الحالات المشتبه بها وبانتظار نتائج الفحوصات.

وفي قطر، أفادت سفارتنا بتسجيل 33 اصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة الى 389، منها 105 في حالة نشطة ولا تستدعي العلاج في المستشفى، و14 حالة تحت العلاج في المستشفى، و5 حالات في العناية المركزة، وتسجيل 34 حالة تعافي، ليرتفع عدد المتعافين تماما الى 263، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 3.

وأشارت السفارة الى ان اجمالي الحالات التي تم فحصها للاشتباه بها في صفوف الجالية بلغ 2681 حالة، فيما أنها تتابع الأوضاع الصحية والمعيشية لجميع الحالات المصابة للاطمئنان عليها والاطلاع على اي احتياج يمكن تلبيته لدعمها وفقاً لإمكانياتها.

وأفادت سفارتنا لدى السلفادور وغواتيمالا بتسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية في غواتيمالا، وضعهم الصحي مستقر وتحت الرقابة الطبية، وتتواصل معهم للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية وتلبية أي احتياج ضمن امكانياتها.

وأوضحت أنه بخصوص الجالية في السلفادور لم تسجل اية اصابة حتى الان، وتتواصل معهم يوميا، وقامت السفارة بالتعاون مع الجالية بتقديم مساعدات لبعض العائلات التي تعاني من ظروف صعبة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #اصابات #وفيات كورونا #الجاليات الفلسطينية #كورونا حول العالم

الأكثر قراءة اليوم

سيلتقي اليوم فريدمان .. حلم "الضم" يتبخر بالنسبة لنتنياهو

الجهاد قد تقود التصعيد..معاريف تتحدث عن خيارات حماس للتعامل مع مخططات الضم

مصرع شقيقين وإصابة آخرين بالاختناق داخل بئر عميق في سلفيت

حماس: خطاب السلطة وفتح يسمم الاجواء الوطنية عبر مهاجمة حماس

الاحتلال يستعد للمجهول : "فجر الجبال" لمواجهة احتجاجات على الضم

الرئيس عباس يصدر قرارا بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة

صحيفة مقربة من نتنياهو تزعم :دول عربية ابلغت عباس بان مخطط الضم سيتم تطبيقه على مراحل

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل

كوهين

رئيس الموساد يسعى لإقناع دول عربية بالضم وبصدد جولة بالمنطقة

ملحم:نحن امام معركة تتعلق بالوجود والهوية.. والقيادة لا تخضع للذهب أو السيف ولا تنخدع بالوعود

جنرال إسرائيلي محذرا من "الضم": المنفعة ستنقلب لخسارة... و الاسوأ لا يزال أمامنا!

طائرة

الخارجية: الإعلان عن موعد الطائرات التي ستُقل العالقين من مصر خلال ساعات