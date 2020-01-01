الهند تسجل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بـ"كوفيد-19" في يوم واحد

نيودلهي /سما/ (شينخوا)

أبلغت وزارة الصحة الهندية صباح اليوم (الجمعة) عن تسجيل 396 حالة وفاة جديدة بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى 10956 حالة إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية في جميع أنحاء البلاد، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 8498 وإجمالي الإصابات إلى 297535.

وتعد هذه أكبر زيادة تسجل في يوم واحد في البلاد من حيث عدد الوفيات والإصابات الجديدة، كما أنها أول مرة تتجاوز فيها الإصابات الجديدة عتبة 10 آلاف حالة في يوم واحد.

ووفقا للوزارة، خرج حتى الآن 147195 مريضا من المستشفيات بعد تحسنهم. ويبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد الآن 141842.

ودخلت الهند المرحلة الخامسة من الإغلاق الوطني، اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، وتتميز هذه المرحلة بالعديد من إجراءات تخفيف القيود وإعادة فتح الأنشطة على مراحل.

وأرجع خبراء الصحة الارتفاع الكبير في الحالات إلى زيادة قدرة إجراء الاختبارات وتخفيف القيود.

ووفقا للمجلس الهندي للبحوث الطبية، أعلى هيئة للبحوث الصحية في البلاد، فقد أجريت اختبارات لأكثر من 5.36 مليون حالة حتى صباح اليوم (الجمعة).

وقال رانديب جوليريا، مدير" مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند" إن حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) من المرجح أن تصل إلى ذروتها في شهر يونيو ويوليو.

وأعلنت الحكومة الهندية عددا كبيرا من الإجراءات في شكل مجموعة من الحوافز لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح