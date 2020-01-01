اسرائيل تعمل على نقل مقر المخابرات العسكرية إلى النقب

القدس المحتلة / سما /

يعمل وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على نقل مقر المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، من مقر وزارة الجيش المعروف بـ "القِرياه" في تل أبيب إلى صحراء النقب

وجاء ذلك بعد جلسة عقدها غانتس، مع قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي. بحسب موقع I24 الاسرائيلي.

وقبل أسابيع قليلة من أداء الحكومة الحالية اليمين الدستورية، كان يعتزم مدير عام وزارة الجيش أودي آدم، إلى الإعلان عن الشركة الفائزة بعطاء بناء المقر، وفقًا لقرار حكومي. لكنه امتنع عن ذلك، بتوجيه من وزير الجيش آنذاك نفتالي بينيت.

وتقدر تكلفة المشروع بنحو مليار شيقل (285 مليون دولار تقريبا). وتسعى إسرائيل ليكون النقب مركزا للسايبر والتكنولوجيا.