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المالية تكشف عن عجز مالي بإيرادتها لشهر "مايو" الماضي بقيمة 863 مليون شيكل

الجمعة 12 يونيو 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية تكشف عن عجز مالي بإيرادتها لشهر "مايو" الماضي بقيمة 863 مليون شيكل


رام الله / سما /

كشفت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن عجز مالي في شهر "مايو" الماضي بقيمة 863 مليون شيكل.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها على "فيسبوك" : "ايراداتنا لشهر 5 بلغت 237 مليون شيكل بينها 137 مليون شيكل ايرادات محلية، و100 مليون شيكل دعم خارجي، فيما لم تتلقى اي شكل من اموال المقاصة، ما يعني عجز مالي بقيمة 863 مليون شيكل خلال شهر ايار 2020.



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كما قدمت الوزارة لمحة عن الوضع المالي الاعتيادي الشهري للوزارة من حيث الايرادات والنفقات حيث تبلغ صافي الإيرادات الشهرية 950 مليون بينها 550 مليون شيكل من ايرادات المقاصة و 300 مليون شيكل من ايرادات محلية و 100 مليون من الدعم الخارجي.



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ويبلغ اجمالي النفقات الشهرية 1.1 مليار شيكل (850 مليون شيكل رواتب واشباه رواتب و250 مليون شيكل نفقات تشغيلية).

#وزارة المالية #فلسطين #عجز مالي #الايرادات #اموال المقاصة

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