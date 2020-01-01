  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجنائية الدولية ترد على قرار ترامب بفرض عقوبات على مسؤوليها ...

الجمعة 12 يونيو 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجنائية الدولية ترد على قرار ترامب بفرض عقوبات على مسؤوليها ...


لاهاي /سما/

عبر المحكمة الجنائية الدولية، عن رفضها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بفرض عقوبات على مسؤوليها لمنعها من ملاحقة عسكريين أمريكيين، مؤكدة أن التهديدات لن تردعها عن القيام بمهامها.

وأعرب رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أو-غون كوون، رفضه الإجراءات المتخذة من الولايات المتحدة بحق المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أوردته وكالة "سبوتنك".

وقال إن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن إجراءات جديدة ضد المحكمة الجنائية الدولية، ذلك مضر بالجهود المشتركة لمكافحة الإفلات من العقاب وتأمين المساءلة عن الجرائم الخطيرة. آسف بشدة لهذه الإجراءات التي تستهدف مسؤولين وموظفين من المحكمة وعائلاتهم".

وأضاف: "سوف أدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمكتب الجمعية الأسبوع المقبل لنبحث في كيفية تجديد دعمنا الثابت للمحكمة، وأدعو الدول الأطراف وكل المعنيين بنظام روما الأساسي إلى التشديد مجددًا على التزامنا الراسخ بصون المبادئ والقيم التي كرسها نظام روما الأساسي وبالدفاع عنها، والعمل على بقاء النظام الأساسي محفوظاً، لا تردعنا في ذلك أي تهديدات تُساق ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها وعائلاتهم".

وكان ترامب سمح بفرض عقوبات اقتصادية على الهيئة القضائية لمنعها من ملاحقة عسكريين أمريكيين شاركوا في النزاع في أفغانستان.


 

#المحكمة الجنائية الدولية #ترامب #عقوبات #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

"كان": العمادي لن يأتي الى قطاع غزة هذا الشهر.. والأموال ربما تدخل خلال ايام

أنباء متضاربة عن اغتيال نعيم قاسم ومسؤول كبير بحزب الله

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

وزارة المالية: رفضنا استلام أموال المقاصة وجمدنا العمل باتفاقية الـ 800 مليون شيكل

فياض يرد على ما نسب إليه من تصريحات بشأن أزمة الرواتب

أبو مرزوق يوضح حقيقة وجود اختراقات إيرانية لمكتبه ومراقبة تحركاته

شاهد: أول طائرة تجسس ثلاثية الأبعاد في العالم تملكها إسرائيل..

الأخبار الرئيسية

غزة: الأوقاف تُصدر توضيحًا بخصوص انهيار جدار بالقرب من مسجد الحارث في خان يونس

2

تحليلات: مفاوضات امريكية اسرائيلية حول حجم الضم وتوقيته.. ونتنياهو سيضطر للإنصات للجيش والشاباك!

بالونات

استئناف إطلاق البالونات الحارقة.. هل تعود مسيرات العودة بغزة من جديد؟!

البيت الأبيض يسعى لفتح قناة اتصال مع السلطة من خلال رجال أعمال بشأن مأزق الضم

أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بوضع حد لـ"عنف المستوطنين"