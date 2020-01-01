الجنائية الدولية ترد على قرار ترامب بفرض عقوبات على مسؤوليها ...

لاهاي /سما/

عبر المحكمة الجنائية الدولية، عن رفضها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بفرض عقوبات على مسؤوليها لمنعها من ملاحقة عسكريين أمريكيين، مؤكدة أن التهديدات لن تردعها عن القيام بمهامها.



وأعرب رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أو-غون كوون، رفضه الإجراءات المتخذة من الولايات المتحدة بحق المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أوردته وكالة "سبوتنك".



وقال إن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن إجراءات جديدة ضد المحكمة الجنائية الدولية، ذلك مضر بالجهود المشتركة لمكافحة الإفلات من العقاب وتأمين المساءلة عن الجرائم الخطيرة. آسف بشدة لهذه الإجراءات التي تستهدف مسؤولين وموظفين من المحكمة وعائلاتهم".



وأضاف: "سوف أدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمكتب الجمعية الأسبوع المقبل لنبحث في كيفية تجديد دعمنا الثابت للمحكمة، وأدعو الدول الأطراف وكل المعنيين بنظام روما الأساسي إلى التشديد مجددًا على التزامنا الراسخ بصون المبادئ والقيم التي كرسها نظام روما الأساسي وبالدفاع عنها، والعمل على بقاء النظام الأساسي محفوظاً، لا تردعنا في ذلك أي تهديدات تُساق ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها وعائلاتهم".



وكان ترامب سمح بفرض عقوبات اقتصادية على الهيئة القضائية لمنعها من ملاحقة عسكريين أمريكيين شاركوا في النزاع في أفغانستان.





