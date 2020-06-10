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بعد وصف أردوغان بـ "العثماني الخبيث"..السفارة التركية تطالب الخارجية اللبنانية بالتدخل!

الجمعة 12 يونيو 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد وصف أردوغان بـ "العثماني الخبيث"..السفارة التركية تطالب الخارجية اللبنانية بالتدخل!


بيروت /سما/ وكالات

دانت السفارة التركية في لبنان، التصريحات المهينة الصادرة في برنامج تلفزيوني بحق تركيا ورئيسها، معتبرة أنها لا تندرج في إطار حرية التعبير، وطالبت وزارة الخارجية اللبنانية بالتحرك.

وقالت السفارة في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية اللبنانية إنه "يوم 10 يونيو استضاف الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، الوزير السابق وئام وهاب، في برنامج "أنا هيك" الذي بثه تلفزيون "الجديد"، وخلال هذا البرنامج، أهان كلاهما علانية ومباشرة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان وكذلك الشعب التركي"، وتابعت: "لا يمكن بأي حال الدفاع عن هذه الإهانات بحجة حرية التعبير".

ودانت السفارة التركية بشدة الإهانات اللفظية ضد الرئيس أردوغان، مطالبة بتدخل الوزارة مع السلطات اللبنانية المختصة لضمان الاحترام الواجب لرئيس تركيا في وسائل الإعلام كافة.

وكان وئام وهاب، محسوب على تحالف حزب الله، وصف خلال الحلقة التلفزيونية، الرئيس التركي بـ"العثماني الخبيث"، وبعدها تلقى نيشان رسالة من أحد متابعي البرنامج وصفته باللاجئ، على اعتبار أنه لبناني من أصول أرمنية، ما استفز الإعلامي ودفعه إلى الرد.

ولاحقا، وجه الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، السفير هاني شميطلي، كتابا إلى وزارة الإعلام، دعاه فيه إلى اتخاذ الأجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية، مشيرا إلى أنه من شأن هكذا خروج عن الأصول المهنية، تعكير علاقات لبنان بدولة أو دول تجمعها بها مصالح مشتركة.

#السفارة التركية #رجب طيب اردوغان #نيشان ديرهاروتيونيان #الدولة العثمانية #لبنان #تركيا

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