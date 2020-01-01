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الأرصاد المصرية: الأيام المقبلة تشهد حرارة وأمطار رعدية ورياح قد تصل لعاصفة

الجمعة 12 يونيو 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأرصاد المصرية: الأيام المقبلة تشهد حرارة وأمطار رعدية ورياح قد تصل لعاصفة


القاهرة / وكالات /

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

توقع خبراء الهيئة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، مع وجود شبورة خفيفة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فضلا عن طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة. أما ليلا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

يتوقع الخبراء أن تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا.

وأشار الخبراء إلى أن الرياح تنشط على القاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تصل لحد العاصفة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

يشار إلى أن درجة الحرارة، اليوم في القاهرة، العظمى 36 والصغرى 24.

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