أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة، اليوم ، على النحو التالي:
الخضروات:
فقوس: 1ك = 2 شيكل
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
الخيار: 7 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10 شيكل
بطاطا صغيرة: 7 – 8 ك = 10 شيكل
بامية بلدية: 18 – 20 شيكل
بامية حبة طويلة: 16 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
باذنجان بتيري: 1 ك = 1.5 شيكل
باذنجان بلدي: 7 ك = 10 شيكل
كوسا: 7 ك = 10 شيكل
كوسا محاشي: 1 ك = 2شيكل
ملوخية: 1 – 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل
فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
ملفوف أحمر: 2 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
تومة (وقية): 2 شيكل
الذرة كبيرة: 10 كوز = 10 شيكل
الفواكه:
فراولة: 1ك = 4 شيكل
فراولة (جودة ضعيفة): 4 ك = 10 شيكل
موز: 4 ك = 10 شيكل
بطيخ: 10 ك = 10 شيكل
شمام :7 – 10 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 6 شيكل
أجاص: 5 – 6 شيكل
أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل
خوخ: 1 ك = 5 شيكل
مشمش: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1 ك = 7 شيكل
عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل