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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

الجمعة 12 يونيو 2020 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة /سما/

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة، اليوم ، على النحو التالي:

الخضروات:

فقوس: 1ك = 2 شيكل

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

الخيار: 7 ك = 10 شيكل

خيار بلدي:  5 ك = 10 شيكل

بصل بلدي:   8 – 10 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10 شيكل

بطاطا صغيرة: 7 – 8 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 18 – 20 شيكل

بامية حبة طويلة: 16 شيكل

ليمون: 1ك =  4 شيكل

باذنجان بتيري: 1 ك = 1.5 شيكل

باذنجان بلدي: 7 ك = 10 شيكل

كوسا: 7 ك = 10 شيكل

كوسا محاشي: 1 ك = 2شيكل

ملوخية: 1 – 2 شيكل

فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل

فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل

فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

ملفوف أحمر: 2 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

تومة (وقية): 2 شيكل

الذرة كبيرة: 10 كوز = 10 شيكل

الفواكه:

فراولة: 1ك = 4 شيكل

فراولة (جودة ضعيفة): 4 ك = 10 شيكل

موز:  4 ك = 10 شيكل

بطيخ: 10 ك = 10 شيكل

شمام :7 – 10 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 6 شيكل

أجاص: 5 – 6 شيكل

أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل

خوخ: 1 ك = 5 شيكل

مشمش: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1 ك =  7 شيكل

عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل

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