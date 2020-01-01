أنباء متضاربة عن اغتيال نعيم قاسم ومسؤول كبير بحزب الله

وكالات

تضاربت الأنباء حول اغتيال نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، ومسؤول آخر في الحزب.

وروجت حسابات سورية ولبنانية بأن نعيم قاسم اغتيل إثر استهداف مركبة على طريق بيروت-دمشق الدولي.

وتداولت حسابات معلومة أخرى عن وفاة "أبو علي فرحات"، مسؤول وحدة العمليات في حزب الله؛ إثر تعرضه لحادث عرضي.

الحسابات الموالية لحزب الله أكّدت بدورها وفاة "أبو علي فرحات"، إلا أنها نفت بشكل قطعي الأنباء التي تحدثت عن اغتيال قاسم.

وذكرت حسابات أن ترويج شائعة اغتيال نعيم قاسم صدرت من حسابات معادية لحزب الله، ولا أصل لها.

وحتى صباح الجمعة، لم يصدر حزب الله أي تعليق رسمي على هذه الشائعات.