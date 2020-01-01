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رابطة العالم الإسلامي تدين مخططات الضم وتنفي مشاركتها في مؤتمر للحوار مع مسؤولين إسرائيليين

الخميس 11 يونيو 2020 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابطة العالم الإسلامي تدين مخططات الضم وتنفي مشاركتها في مؤتمر للحوار مع مسؤولين إسرائيليين


مكة المكرمة /سما/

أدانت رابطة العالم الإسلامي المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أن "هذا التصعيد يقوّض جهود السلام في المنطقة الرامية لإيجاد الحل العادل والشامل".

وشدد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان صدر عن الأمانة العامة للرابطة من مكة المكرمة، اليوم الخميس، أن القضية الفلسطينية وما تمرُّ به من تغيرات وتحديات كانت ولا تزال أولوية لدى العالم الإسلامي.

ودعا الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إلى توحيد المواقف تجاه إدانة ذلك المخطط المفضي إلى المزيد من التأزيم والصراع، ورفض السياسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية والمجهضة لجهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وفي سياق آخر، نفت الرابطة مشاركتها في مؤتمر للحوار مع مسؤولين إسرائيليين.

وقالت عبر موقعها الرسمي إنه "لا صحة لمشاركة رابطة العالم الإسلامي أو أيٍّ من هيئاتها، وعلمائها في مؤتمر للحوار مع مسؤولين إسرائليين".

#رابطة العالم الإسلامي #مخططات الضم #اسرائيل #الاراضي الفلسطينية

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