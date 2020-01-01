اسرائيل: تقييدات في النقب وجنوب تل أبيب ونتنياهو يحذّر..!

القدس المحتلة / سما /

حذّر رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، من إمكانيّة إعادة التقييدات، إذا استمرّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع.

بينما قرّرت حكومته فرض تقييدات في "نقاط محدّدة" هي القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وجنوب تل أبيب، حيث يقطن عدد كبير من العمّال الأجانب.

وتأتي تحذيرات نتنياهو وقرارات حكومته بعد الارتفاع في عدد الإصابات بكورونا خلال الأيام الأخيرة. ورغم ذلك، قرّرت الحكومة عدم إلغاء أي من التسهيلات التي أعلنت عنها، سابقا.

ومساء الخميس، سجّلت وزارة الصحّة الإسرائيليّة 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 18569 من بينهم 300 وفاة، كما ارتفع عدد الإصابات النشطة إلى 3019.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تقف اليوم عند النقطة ذاتها التي شهدت في آذار/مارس الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، في حين قال وزير المعارف، يوآف غالانت، إن الأوضاع في المدارس "تحت السيطرة".

اقتصاديًا، قال نتنياهو إن هناك "مؤشّرات" إلى تحسّن أداء الاقتصاد الإسرائيليّ خلال الفترة الماضية، بعد رفع التقييدات.

والأسبوع الماضي، حذّر الجيش الإسرائيلي من أن ينتشر فيروس كورونا "بشكل واسع" بين العمال الأجانب في البلاد.

وجاء ذلك في تقرير لمركز المعلومات والخبرات القومي للحرب على كورونا، التابع لقسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي.

وقال التقرير عن العمال الأجانب "صحيح أن هذه الأرقام لا تزال منخفضة، لكنها تحتاج انتباها خاصا"، ولفت التقرير إلى أن نسبة الإصابات المرتفعة تشير، على ما يبدو، إلى انتشار أكبر واسع بنطاق غير معروف، بحسب التقرير الذي أضاف أن "ظروف العمال الأجانب، الذين يعيشون بظروف مكتظّة ويخشون الإصابة بسبب خطر فقدانهم عملهم.. من المحتمل أن تزيد الإصابة".

وأضاف التقرير أن "القدرة على جمع المعلومات من العمال الأجانب محدودة" وأنهم "ينتشرون في اتصال متعدّد مع سكان إسرائيل، خصوصًا في قطاعي المطاعم والخدمات الطبية".

وأوصى المركز بإجراء فحوصات واسعة في أوساط العمال الأجانب، حتى عند أولئك الذين لا تظهر عليهم علامات الإصابة أو لم يكونوا على اتصال مع مصابين بكورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

ومع تواصل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن شهدت البلاد موجة من انحسار الجائحة، قررت الحكومة الإسرائيلية تشديد إجراءات إنفاذ التقييدات بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية ومعايير "الشارة البنفسجية"، وقواعد التجمهر وإجراءات العزل الصحي.

والأربعاء أيضًا أعلنت اللجنة الفرعية للمخابرات والخدمات السرية في الكنيست، اليوم الأربعاء، عن وقف تعقب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، للمصابين بفيروس كورونا المستجد، ابتداء من منتصف الليلة.