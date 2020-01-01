إسرائيل تشيد بقرار ترامب فرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية

القدس المحتلة / سما /

أشاد مسؤولون إسرائيليون، مساء اليوم الخميس، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أجاز فرض عقوبات على قضاة محكمة الجنايات الدولية.

وأجاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجه اليهم اتهاما " كما أعلن البيت الأبيض الخميس.

وقالت الناطقة باسم الرئيس الأميركي في بيان "رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بشيء لإصلاح نفسها وتواصل القيام بتحقيقات بدافع سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا وبينهم اسرائيل".

وشكر ياريف ليفين رئيس الكنيست الإسرائيلي، ترامب على قرار الذي اعتبر بأن "له أهمية استراتيجية لأمن إسرائيل".

وقال ليفين "أثبت الرئيس ترامب مرة أخرى أنه أحد أعظم الأصدقاء لإسرائيل على الإطلاق".

وأضاف "إن المحكمة تعمل ضد إسرائيل بطريقة متحيزة وغير شرعية، ليس فقط لمنعنا من ممارسة حقنا في البلاد، ولكن أيضًا لمنعنا من الدفاع عن أنفسنا ضد الإرهاب".

كما وأطلق عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي تصريحات مماثلة، هاجموا عبرها المحكمة واتهموها بالتحيز للفلسطينيين، وأشادوا بالموقف الأميركي.

ووفقا للمتحدثة باسم البيت الابيض، فإنّ الرئيس ترامب "سمح ايضاً بتوسيع القيود على تأشيرات الدخول" بالنسبة إلى اولئك المسؤولين وأفراد أسرهم.

وألغيت العام الماضي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لبنسودا.