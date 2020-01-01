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تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن 4 منها محلية

الخميس 11 يونيو 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن 4 منها محلية


عمان /سما/

 سجل الأردن، اليوم الخميس، 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 4 حالات محلية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 890، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء.

وجاء في الموجز إن 22 إصابة تعود إلى أردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر، (20 من جمهوريّة مصر العربية، و1 من المملكة العربيّة السعوديّة و1 من دولة الكويت)، إضافة إلى "حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع"، وفي المقابل، تم رصد 4 إصابات محلية جديدة بالفيروس، (3 حالات لمخالطين في محافظة العاصمة، وحالة واحدة من الكوادر الطبيّة العاملة على رعاية المصابين)

كما سُجِّلت 7 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء 8995 فحصا مخبريّا اليوم، وهو أعلى رقم فحوصات يومي يتمّ تسجيله حتى الآن، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت في الأردن حتى الآن 249431 فحصا.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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