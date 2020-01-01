اشتية للوفد الطبي الصيني: استفدنا من التجربة الصينية في مواجهة وباء "كورونا"

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، الوفد الطبي الصيني القادم إلى فلسطين، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، والسفير الصيني لدى فلسطين قواه وي.

وقال رئيس الوزراء: "تشرفنا باستقبال هذا الوفد الطبي الصيني بهدف الاستفادة من التجربة الصينية في مكافحة فيروس كورونا، وسنطلعهم من خلال وزيرة الصحة، على جهودنا وما قمنا به في مواجهة هذا الفيروس، فمثلما واجهنا هذا الفيروس بقصة نجاح، الصين أيضا كان لها قصة نجاح في مكافحته ومواجهته".

وأضاف: "هذا الوفد قدم ليس كوفد طبي وإنما أيضا كوفد تضامني ودعم وتأييد للشعب الفلسطيني. وننقل تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، والحكومة إلى رئيس الجمهورية الصينية الصديقة وشعبها، ونحن شاكرين ومقدرين هذه الزيارة في هذا الوقت المناسب، ونحن لدينا الجاهزية لمواجهة الفيروس إذا ما قدمت موجة ثانية".

وأكد اشتية أن "علاقتنا بالصين عمرها طويل، وطالما كانت الصين حليفة وصديقة لفلسطين وشعبها، في مواجهتنا لكورونا كانت الصين داعمة لنا بوقت مبكر من الوباء، سواء بالمعدات وأدوات الفحص أو بالخبرات".

وتابع رئيس الوزراء: "بالتزام شعبنا وانتمائه استطعنا أن نتجاوز هذه المرحلة من الوباء، واستفدنا من التجربة الصينية، ونعمل الآن على تقييم التجربة وتطويرها معا، ووضع الخطط وزيادة الجاهزية للشتاء القادم".

من جانبه، قال السفير الصيني: "الصين مع الشعب الفلسطيني في محاربة جائحة كورونا، وزيارة فريق الخبراء لمدة أسبوع لمشاركة وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية والطبية لمواجهة الوباء. ونشكر فلسطين قيادة وحكومة وشعبا على الدعم والتأييد للصين في مواجهة فيروس كورونا".

وأثنى رئيس الوفد الطبي الصيني على التجربة الفلسطينية في التعامل مع جائحة "كورونا" واصفا إياها بـ"قصة نجاح رغم محدودية الإمكانيات".