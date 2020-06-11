أبو مرزوق يوضح حقيقة وجود اختراقات إيرانية لمكتبه ومراقبة تحركاته

غزة / سما /

نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، ما يجري تداوله في الإعلام الإسرائيلي حول وجود اختراقات إيرانية لمكتبه ومراقبة تحركاته.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا صحة للأنباء التي يتناولها إعلام العدو، حول وجود اختراقات إيرانيّة لمكتبي ومراقبة تحركاتي، وهذا التلفيق لا أساس له من الصحة، ومحاولة يائسة لإثارة القلاقل".