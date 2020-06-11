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أبو مرزوق يوضح حقيقة وجود اختراقات إيرانية لمكتبه ومراقبة تحركاته

الخميس 11 يونيو 2020 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق يوضح حقيقة وجود اختراقات إيرانية لمكتبه ومراقبة تحركاته


غزة / سما /

نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، ما يجري تداوله في الإعلام الإسرائيلي حول وجود اختراقات إيرانية لمكتبه ومراقبة تحركاته.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا صحة للأنباء التي يتناولها إعلام العدو، حول وجود اختراقات إيرانيّة لمكتبي ومراقبة تحركاتي، وهذا التلفيق لا أساس له من الصحة، ومحاولة يائسة لإثارة القلاقل".

#موسى ابو مرزوق #ايران #حماس

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