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الاحتلال يعيد اعتقال الأسير صلاح حسين لحظة الإفراج عنه بعد 15 عاما ونصف في الأسر

الخميس 11 يونيو 2020 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد اعتقال الأسير صلاح حسين لحظة الإفراج عنه بعد 15 عاما ونصف في الأسر


رام الله / سما /

 أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال الأسير صلاح حسين لحظة الإفراج عنه بعد 15 عاما ونصف أمضاها في سجونها.

وقال نادي الأسير، في بيان له، إن إعادة اعتقال الأسير حسين من قبل الاحتلال وتمديده، تهدف إلى التنغيص عليه وعلى عائلته وسرقة لحظة فرحته بالحرية، محذرا من أن يتحول هذا الأمر إلى سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى.

وأضاف أن الاحتلال كثف من سياسة اعتقال الأسرى لحظة حريتهم، لا سيما في القدس، حيث ينتهج هذه السياسة بحق غالبية الأسرى المقدسيين، عدا عن أن هذه السياسة تنفذ بحق العشرات من المعتقلين الإداريين قبل موعد الإفراج عنهم بأيام.

وكانت سلطات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر بلال كايد من نابلس لحظة حريته عام 2016، وحولته إلى الاعتقال الإداري في حينه، بعد أن أمضى في سجونها 14 عاما ونصف، حيث خاض إضرابا عن الطعام استمر لأكثر من 70 يوما آنذاك.

يُشار إلى أن الأسير صلاح حسين من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، عقد قرانه خلال فترة اعتقاله، وأنجب عبر النطف المحررة طفله الأول علي، وكان من المفترض أن يكون اليوم بينهم للاحتفاء بحريته بعد 15 عاما ونصف، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقاله وحولته إلى مركز تحقيق عسقلان ومددت اعتقاله حتى تاريخ 16 حزيران الجاري، ومنعته من لقاء المحامي. 

#اعتقال #اسير محرر

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