سلطة المياه تنهي تصميم وتركيب نظام المعلومات الجغرافي لإدارة توزيع المياه في بيت لحم

بيت لحم / سما /

أنهت طواقم سلطة المياه الأعمال تصميم وتركيب نظام المعلومات الجغرافية والمراقبة عن بعد في منطقة امتياز سلطة مياه ومجاري بيت لحم بتكلفة مالية تزيد على 400 ألف يورو بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية.

ويأتي المشروع، وفق بيان صادر عن سلطة المياه، اليوم الخميس، ضمن خطة سلطة المياه في بناء القدرات الفنية والإدارية لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي.

ويهدف المشروع إلى العمل على حوسبة وإدخال البيانات المتعلقة بمكونات شبكات المياه على نظام خرائط موحد ومحوسب بعد تنفيذ مسوحات ميدانية شاملة على مراحل، وعمل توثيق إلكتروني دقيق لشبكات البنية التحتية، بواقع حوالي 450 كيلومترا لشبكات المياه وتشمل: مصادر المياه، وعدادات المشتركين، والمضخات، والخزانات، والمحابس، وعدادات المناطق، ومخففات الضغط، وخطوط المياه الناقلة، وخطوط التوزيع والوصلات المنزلية، إلى جانب إنجاز وتوثيق 250 كيلومترا لشبكات الصرف الصحي وتشمل: مضخات، وخطوط رئيسية ناقلة، وخطوط فرعية ووصلات منزلية ومناهل رئيسية ومنزلية.

وأوضح البيان أن نظام المعلومات يتضمن كذلك مكونات مهمة أخرى مثل شبكة الطرق، والحدود التنظيمية، والمباني وأعداد السكان، ونظام الترقيم المعتمد في البلديات، ومواقع المؤسسات الصحية والدينية والمرافق الخدماتية وغيرها، مضيفا أنه تم ربط كافة هذه البيانات بشكل محوسب يتم إدارتها ومراقبتها عن بعد.

وأشار إلى أن العمل يجري حاليا على تطوير نظام نمذجة هيدروليكي (Hydraulic Modelling)، الذي يساعد في محاكاة نظام توزيع المياه ومناطق الضغط المرتفع والمنخفض حسب مصادر المياه، والحصص المائية، وكميات المياه المتوفرة.

وأضاف ان هذا المشروع يأتي استكمالا للأعمال التي قامت بها سلطة المياه من تطوير النظام المائي، وتأهيل الشبكات والخطوط الرئيسية، ومحطات الضخ في مدينة بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، ومخيم الدهيشة والدوحة بتكلفة مالية زادت عن 17.5 مليون يورو، بتمويل من خلال وكالة التنمية الفرنسية (AFD).

وبين أن المشروع يخدم ما يقارب 120 ألف نسمة تشمل بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، والدوحة، ومخيمات الدهيشة، وعايدة، والعزة، ويعتبر نقلة نوعية في إدارة توزيع المياه وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وضمان عدالة التوزيع في التجمعات السكنية المخدومة.