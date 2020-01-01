وزير التربية والتعليم: إجراءات لصالح الطلبة بامتحاني الفيزياء والرياضيات

رام الله / سما /

طمأن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، أولياء أمور طلبة الثانوية العامة، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بما يخدم مصلحة الطلبة بخصوص امتحان الفيزياء والجلسة الأولى للرياضيات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مجموعة من أولياء أمور الطلبة، حيث تباحث وإياهم في عديد الملاحظات التي تقدموا بها والمرتبطة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، خاصة الامتحانين المذكورين.

وأعرب عورتاني عن شكره لأولياء الأمور على ملاحظاتهم التي تعبر عن الحرص المشترك على تقديم تغذية راجعة تساهم في إنجاح عقد الامتحان، وأكد أنه سينظر في كل الأمور التي أُثيرت بما تستحقه من اهتمام، مشددا على أهمية توفير أجواء صحية ومريحة وداعمة لأبنائنا الطلبة.

من جانبهم، أكد أولياء أمور الطلبة حرصهم على تقديم الملاحظات عبر القنوات الرسمية، وبروح من الشراكة والتعاون والحرص المشترك، وجددوا التزامهم بإسناد جهود الوزارة التي عقدت الامتحان في ظل ظروف استثنائية خلّفتها جائحة "كورونا، مؤكدين أن تداعيات الجائحة جديرة بأن تُؤخذ بعين الاعتبار.