  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية ويجدد الاعتقال الإداري لمحام

الخميس 11 يونيو 2020 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية ويجدد الاعتقال الإداري لمحام


رام الله / سما /

  حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على أسير من جنين بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات و8 أشهر، وجددت الاعتقال الإداري للمرة الثانية لمحام من المدينة.

وأفاد ذوو الأسير سالم غالب أديب أبو بكر (28 عاما)، بأن المحكمة العسكرية في سالم حكمت على نجلهم بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر، بالإضافة لغرامة مالية قدرها 18.000 شيقل.

كما جددت المحكمة الاعتقال الإداري للمرة الثانية ولمدة 4 أشهر، للمحامي أصيل ضياء زغيبي من سكان جنين.

وفي السياق ذاته، دخل الأسير طارق إبراهيم حسين صلاح (40 عاما) من مخيم جنين، اليوم، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، لـ"وفا"، إن الأسير صلاح اعتقل بتاريخ 11-6-2003، وحكم عليه بالسجن لمدة 23 عاما، وهو يقبع في سجن النقب الصحراوي، مضيفا ان سلطات الاحتلال هدمت منزل عائلته عام 2002.

#الاحتلال #اسرى #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم: السلطة لا تنوي صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات الى غزة

رسائل ألمانيا غير المعلنة لإسرائيل بشأن الضم: عقوبات واعتراف واسع بفلسطين

مسؤول بارز لدى حفتر طالبا دعم نتنياهو : لن نكون أعداء أبدًا لـ "تل أبيب"

شاهد: إيران تنشر أول صورة رسمية لـ"الجاسوس" المتسبب في مقتل قاسم سليماني

رئيس بلدية غزة يصدر توضيحا مهما حول مشروع تطوير الواجهة البحرية للمدينة

أميركا ترحب بضم إسرائيلي "محدود" في الضفة

شاهد: اجتماع فلسطيني الماني اردني لبحث مواجهة خطة الضم.. اليك تفاصيله

الأخبار الرئيسية

22

وزارة المالية: رفضنا استلام أموال المقاصة وجمدنا العمل باتفاقية الـ 800 مليون شيكل

33

غزة: وزارة الاقتصاد تنفي وجود شوكولاتة بها نسبة كحول بأسواق القطاع

حذر من تفاقم الوضع الصحي للمرضى.. القدرة: غزة امام تهديد مستمر يستوجب الحذر والالتزام باجراءات الوقاية

"جيروزاليم بوست": الضم سيشمل جميع المستوطنات في الضفة... وهذا ما تريده واشنطن

وقفة عز يصرف اليوم 700 شيكل لألفي عامل جديد والأحد المقبل سيصرف 500 شيكل لـ 18 ألف أسرة