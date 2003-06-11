الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية ويجدد الاعتقال الإداري لمحام

رام الله / سما /

حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على أسير من جنين بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات و8 أشهر، وجددت الاعتقال الإداري للمرة الثانية لمحام من المدينة.

وأفاد ذوو الأسير سالم غالب أديب أبو بكر (28 عاما)، بأن المحكمة العسكرية في سالم حكمت على نجلهم بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر، بالإضافة لغرامة مالية قدرها 18.000 شيقل.

كما جددت المحكمة الاعتقال الإداري للمرة الثانية ولمدة 4 أشهر، للمحامي أصيل ضياء زغيبي من سكان جنين.

وفي السياق ذاته، دخل الأسير طارق إبراهيم حسين صلاح (40 عاما) من مخيم جنين، اليوم، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، لـ"وفا"، إن الأسير صلاح اعتقل بتاريخ 11-6-2003، وحكم عليه بالسجن لمدة 23 عاما، وهو يقبع في سجن النقب الصحراوي، مضيفا ان سلطات الاحتلال هدمت منزل عائلته عام 2002.