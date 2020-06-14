جامعة الأزهر بغزة تصدر بيانًا مهما حول تعليمات الدراسة وآليات التقييم في الفصل الصيفي

غزة / سما /

أصدرت جامعة الأزهر بغزة اليوم الخميس، بيانًا مهما حول تعليمات الدراسة وآليات التقييم في الفصل الصيفي 2019/ 2020 ، معلنة استمرار التزام الجامعة بقرار التعليم الالكتروني للفصل الصيفي بسبب جائحة كورونا .

وقالت الجامعة في بيانها، إن الدراسة ستبدأ في الفصل الصيفي يوم الأحد الموافق 14/6/2020 مشيرة إلى أن المحاضرات ستكون عبر منصة ( الموودل ) فقط.

وأضافت أنه سيكون الحد الأدنى لعدد المحاضرات للمساقات ذات (3 ساعات معتمدة) أربع محاضرات أسبوعياً، والمساقات ذات (2 ساعة معتمدة ) ثلاث محاضرات أسبوعياً، ومدة المحاضرة تتراوح من 25-30 دقيقة.

وأشارت إلى أن تقييم المساقات المطروحة للفصل الصيفي 2019/2020 سيكون 50% واجبات / تقارير / أبحاث، و 50% امتحان بيتي أو كويز وفق خصوصية المساقات.

وقالت إنه "لا يتم إضافة أي طالب غير مسجل للفصل الصيفي 2019/2020 عبر منصة الموودل، ويتم تقييم الطلبة المسجلين فقط".

وأضافت بأنه يتم تقييم مساقات الساعات المكتبية للطلبة المسجلين في الفصل الصيفي 2019/2020، وفق ما تم في الفصل الثاني 2019/2020 من خلال واجبات /تقارير/أبحاث، وترصد الدرجة من 100.