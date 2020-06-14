  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعة الأزهر بغزة تصدر بيانًا مهما حول تعليمات الدراسة وآليات التقييم في الفصل الصيفي

الخميس 11 يونيو 2020 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة الأزهر بغزة تصدر بيانًا مهما حول تعليمات الدراسة وآليات التقييم في الفصل الصيفي


غزة / سما /

أصدرت جامعة الأزهر بغزة اليوم الخميس، بيانًا مهما حول تعليمات الدراسة وآليات التقييم في الفصل الصيفي 2019/ 2020 ، معلنة استمرار التزام الجامعة بقرار التعليم الالكتروني للفصل الصيفي بسبب جائحة كورونا .

وقالت الجامعة في بيانها، إن الدراسة ستبدأ في الفصل الصيفي يوم الأحد الموافق 14/6/2020 مشيرة إلى أن المحاضرات ستكون عبر منصة ( الموودل ) فقط.

وأضافت أنه سيكون الحد الأدنى لعدد المحاضرات للمساقات ذات (3 ساعات معتمدة) أربع محاضرات أسبوعياً، والمساقات ذات (2 ساعة معتمدة ) ثلاث محاضرات أسبوعياً، ومدة المحاضرة تتراوح من 25-30 دقيقة.

وأشارت إلى أن تقييم المساقات المطروحة للفصل الصيفي 2019/2020 سيكون 50% واجبات / تقارير / أبحاث، و 50% امتحان بيتي أو كويز وفق خصوصية المساقات.

وقالت إنه "لا يتم إضافة أي طالب غير مسجل للفصل الصيفي 2019/2020 عبر منصة الموودل، ويتم تقييم الطلبة المسجلين فقط".

وأضافت بأنه يتم تقييم مساقات الساعات المكتبية للطلبة المسجلين في الفصل الصيفي 2019/2020، وفق ما تم في الفصل الثاني 2019/2020 من خلال واجبات /تقارير/أبحاث، وترصد الدرجة من 100.

#جامعة الازهر #غزة #الفصل الصيفي

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم: السلطة لا تنوي صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات الى غزة

رسائل ألمانيا غير المعلنة لإسرائيل بشأن الضم: عقوبات واعتراف واسع بفلسطين

مسؤول بارز لدى حفتر طالبا دعم نتنياهو : لن نكون أعداء أبدًا لـ "تل أبيب"

شاهد: إيران تنشر أول صورة رسمية لـ"الجاسوس" المتسبب في مقتل قاسم سليماني

رئيس بلدية غزة يصدر توضيحا مهما حول مشروع تطوير الواجهة البحرية للمدينة

أميركا ترحب بضم إسرائيلي "محدود" في الضفة

شاهد: اجتماع فلسطيني الماني اردني لبحث مواجهة خطة الضم.. اليك تفاصيله

الأخبار الرئيسية

22

وزارة المالية: رفضنا استلام أموال المقاصة وجمدنا العمل باتفاقية الـ 800 مليون شيكل

33

غزة: وزارة الاقتصاد تنفي وجود شوكولاتة بها نسبة كحول بأسواق القطاع

حذر من تفاقم الوضع الصحي للمرضى.. القدرة: غزة امام تهديد مستمر يستوجب الحذر والالتزام باجراءات الوقاية

"جيروزاليم بوست": الضم سيشمل جميع المستوطنات في الضفة... وهذا ما تريده واشنطن

وقفة عز يصرف اليوم 700 شيكل لألفي عامل جديد والأحد المقبل سيصرف 500 شيكل لـ 18 ألف أسرة