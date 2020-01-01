129 وفاة و1916 إصابة و1106 حالات تعافٍ بصفوف الجاليات الفلسطينية في العالم

رام الله / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 129 وفاة، عقب تسجيل وفاتين جديدتين في السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس بين جالياتنا في كل من تركيا، والجزائر، وموريتانيا، ومصر، والولايات المتحدة الأميركية، فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى اللحظة 1106 حالة.

الولايات المتحدة الأميركية: وفاة و10 إصابات جديدة بالفيروس

أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن حسين الشيخ (76 عاما) في مدينة شيكاغو، ما يرفع عدد الوفيات الى 58، وتسجيل 10 إصابات جديدة، 7 منها في ولاية الينوي، و3 في ولاية نيوجيرسي، ليرتفع عدد الإصابات الى 831، فيما تعافت 6 حالات جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 355.

وقال مركز خدمات الجالية في ولاية فيلادلفيا، انه لم تسجل اية اصابات او خسائر مادية في صفوف أبناء الجالية بسبب الأحداث.

روسيا: تعافي جميع الحالات المصابة

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، تعافي جميع الحالات المصابة بشكل كامل وعودتها لممارسة حياتها الطبيعية، بعد تسجيل حالتي شفاء جديدتين.

وقالت إنها وسعت ولجنة الطوارئ من نشاطاتها، وأصبح بإمكانها التواصل بشكل مباشر مع أفراد الجالية لتقديم الاحتياجات اللازمة لهم والاطمئنان على صحتهم، خاصة الطلبة الذين يقدمون امتحاناتهم او من يستعدون للتخرج من المعاهد او الكليات والجامعات الروسية، وذلك بعد ان واصلوا تقديم امتحاناتهم عن بعد، او الدفاع عن رسائل تخرجهم او انجاز متطلبات الدراسة بالكامل.

وطمأنت السفارة ان شروط الحجر والاجراءات الوقائية لم تؤثر سلبا على نتائج امتحانات الطلبة وتقدمهم العلمي.

واشارت إلى أن من أبناء الجالية، خاصة الأطباء منهم لم يتوانوا عن ممارسة عملهم، وكذلك رجال أعمال ساهموا في صناعة وتوزيع الكمامات الطبية، أو قدموا مساعدات وسلات غذائية لقطاعات واسعة من المجتمع الروسي وغير الروسي، إضافة إلى تطوع طلبة كليات الطب في الصفوف المتقدمة للمساعدة في علاج المرضى ومواجهة خطر فيروس "كورونا" في المشافي الروسي.

سفارتنا لدى البيرو تطلق حملة تضامنية في مناطق بيروفية مهمشة

أطلقت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية البيرو حملة تضامنية واسعة في بعض المناطق البيروفية المهمشة التي تضررت بشكل كبير جراء تفشي فيروس "كورونا"، حيث بادرت لتحضير وتوزيع السلات الغذائية، بالتعاون مع بعض أبناء الجالية الفلسطينية.

وشكرت السلطات البيروفية دولة فلسطين وشعبها على عطائهم الإنساني والتضامني في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بأسره، وأن هذا النوع من المبادرات تعكس روح العمل المشترك والتعاون بين الشعوب.

وطمأنت السفارة أنه لا يوجد اي اصابة جديدة، ليبقى العدد الكلي للإصابات في البيرو منذ بدء الجائحة 4 إصابات، تعافت جميعها بشكل كامل.

السعودية: تسجيل حالة وفاة جديدة بين جاليتنا

أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد فهمي حسين الزبدة (54 عاما) بمدينة جدة، بسبب فيروس "كورونا"، ما يرفع عدد الوفيات حتى اللحظة الى 22.

مصر: إصابة جديدة بالفيروس

قالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الاجمالي الى 8، منها 3 حالات ما زالت نشطة، وتعافي حالة واحدة، في حين سجلت 4 حالات وفاة سابقا.

وتتابع السفارة الحالات المصابة وحالات الاشتباه ايضا للاطمئنان على صحتها، ومساعدتها بكل ما تحتاجه وفقا لإمكانياتها.

سفارتنا لدى تركيا: تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا"

أكدت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى تركيا، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، واحدة منها لشاب يعمل حلاقا، ويعاني من مرض الربو، وترقد الحالات الثلاث بالمستشفى وتتلقى العلاج ووضعها الصحي مستقر، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي الى 19، تعافى منها 16 حالة.

سفارتنا لدى الجزائر تتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية أوضاع جاليتنا وطلبتنا الصحية والمعيشية، مؤكدة تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لطالب مخالط للإصابات الأربعة السابقة ممن يدرسون في ولاية البليدة.

وأفادت بأن الحالة الصحية لجميع الاصابات مستقرة، ليترفع العدد الاجمالي للإصابات في صفوف الجالية الى 8، تعافت منها حالتان، وسجلت حالة وفاة واحدة سابقا.

وتتواصل السفارة بشكل دائم مع الطلبة المصابين للاطمئنان على سلامتهم، وتتابع تطورات وضعهم الصحي وتقدم لهم اية مساعدة ممكنة.

موريتانيا: إصابتان جديدتان بين جاليتنا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى موريتانيا، تسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية بفيروس "كورونا"، ما يرفع عدد الاصابات الاجمالي الى 7، وتسجيل حالة تعاف جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي الى 2.

تسجيل 3 حالات تعاف بين جاليتنا في البرازيل

قالت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل إنه سجلت 3 حالات تعافي جديدة في صفوف المصابين، ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 33 من العدد الاجمالي للإصابات البالغ عددها 37، وبقيت إصابتان قيد العلاج ووضعهما مستقر، فيما استقر عدد الوفيات على اثنتين.

وتواصل السفارة الاطمئنان على الحالات المصابة من خلال رؤساء الجالية في المقاطعات البرازيلية، وتتابع اوضاعهم.

نيكاراغوا: تعافي حالتين من الفيروس

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى نيكاراغوا، تعافي حالتين من الحالات الثلاث المصابة، وتسجيل حالة وفاة سابقا.

كندا: تعافي الحالة الأخيرة المصابة

قالت بعثة فلسطين لدى كندا، إن الحالة الأخيرة المصابة في صفوف الجالية تعافت من الفيروس، ليرتفع عدد حالات التعافي الى 13، واستقرار عدد الإصابات على 15، مع تسجيل حالتي وفاة سابقا.

المانيا: تعافي جميع الحالات المصابة

أفادت بعثة فلسطين لدى المانيا الاتحادية، ولجنة الطوارئ، بتعافي جميع الحالات المصابة بصفوف الجالية خلال الفترة الماضية، بعد تسجيل 11 حالة تعاف جديدة.

سفارتنا لدى بنغلاديش تتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى بنغلاديش أوضاع الجالية والطلبة الصحية والمعيشية، للاطمئنان عليهم، وتقديم يد العون للمحتاجين منهم، وزودت معظم الطلبة المحتاجين والعائلات المستورة بمساعدات نقدية بسيطة وضرورية، ومساعدات عينية وطرود غذائية ضمن امكانياتها المتواضعة.

وأفادت بأنها تتابع بالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين، أوضاع أربعة طلبة يدرسون الطب، ويعانون من ضائقة مالية ومعيشية صعبة، كما تتابع قضية تمديد أو تجديد جوازات سفرهم، خاصة أن عائلاتهم تعاني ظروفا معيشية صعبة.