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غزة: وزارة الاقتصاد تنفي وجود شوكولاتة بها نسبة كحول بأسواق القطاع

الخميس 11 يونيو 2020 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وزارة الاقتصاد تنفي وجود شوكولاتة بها نسبة كحول بأسواق القطاع


غزة / سما /

نفت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الخميس، وجود شوكولاتة بها نسبة كحول في أسواق القطاع.

وقالت الإدارة في تصريح صحفي،  إن جميع أنواع وأصناف الشوكولاتة الموجودة في قطاع غزة سليمه وحسب المواصفات الفلسطينية.

وأوضحت أن الوزارة وعبر طواقمها تابعت منذ اللحظة الأولى موضوع وجود شوكولاتة بها نسبة كحول في أسواق القطاع، مؤكدة أنه بعد الاطلاع على صنف الشوكولاتة وبطاقة البيان الخاصه به تبين عدم وجود نسبة كحول به.

ودعت المواطنين الى عدم الانتباه الى الشائعات الرامية إلى محاوله النيل من الأمن الغذائي والاقتصادي في قطاع غزة، مؤكدة أنها لن تسمح ببيع اي منتج مخالف للمواصفات الفلسطينية.
 

#وزارة الاقتصاد #غزة #شوكولاتة بها نسبة كحول #اسواق غزة

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