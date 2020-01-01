  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مئات الصحافيين من أميركا اللاتينية يطالبون بإطلاق سراح الصحفيين لدى الاحتلال

الخميس 11 يونيو 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مئات الصحافيين من أميركا اللاتينية يطالبون بإطلاق سراح الصحفيين لدى الاحتلال


رام الله / سما /

 وجه المئات من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في أميركا اللاتينية، رسالة مفتوحة للأمم المتحدة يطالبون بالتدخل من أجل اطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية.

وقامت لجنة دعم الصحفيين بالتعاون مؤسسات اعلامية وصحفيين من أميركا اللاتينية ضمن مذكرة أعدتها اللجنة توضح المعاناة التي يواجهها الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت اللجنة أن 20 صحفيًا معتقلًا داخل السجون الاسرائيلية منذ سنوات ويتعرضون للتنكيل والتعذيب والاعتقال دون تهمة ضمن الاعتقال الإداري.

بدوره وجه رئيس لجنة دعم الصحفيين الصحفي صالح المصري شكره لكل المؤسسات والصحفيين في أميركا اللاتينية الذين تضامنوا مع الصحفيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذا التضامن من شأنه أن يسلط الأضواء على معاناة الصحفيين جراء الاعتداءات الاسرائيلية لاسيما الصحفيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

وطالب الصحفي المصري كل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية بضرورة التفاعل ودعم مطالب اللجنة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، مؤكدًا أن توقيع نحو 200 صحفي من شأنه أن يفتح ملف الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية بحق المؤسسات الصحفية.

وكانت لجنة دعم الصحفيين بدأت حملة منذ بداية عام 2020 تطالب فيها بالإفراج عن الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، حيث تضمنت المذكرة بيانات مفصلة ومعلومات موثقة بالصور والأرقام تظهر معاناة الصحفيين الفلسطينيين.

#لجنة دعم الصحفيين #أميركا اللاتينية #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم: السلطة لا تنوي صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات الى غزة

رسائل ألمانيا غير المعلنة لإسرائيل بشأن الضم: عقوبات واعتراف واسع بفلسطين

مسؤول بارز لدى حفتر طالبا دعم نتنياهو : لن نكون أعداء أبدًا لـ "تل أبيب"

شاهد: إيران تنشر أول صورة رسمية لـ"الجاسوس" المتسبب في مقتل قاسم سليماني

رئيس بلدية غزة يصدر توضيحا مهما حول مشروع تطوير الواجهة البحرية للمدينة

أميركا ترحب بضم إسرائيلي "محدود" في الضفة

شاهد: اجتماع فلسطيني الماني اردني لبحث مواجهة خطة الضم.. اليك تفاصيله

الأخبار الرئيسية

22

وزارة المالية: رفضنا استلام أموال المقاصة وجمدنا العمل باتفاقية الـ 800 مليون شيكل

33

غزة: وزارة الاقتصاد تنفي وجود شوكولاتة بها نسبة كحول بأسواق القطاع

حذر من تفاقم الوضع الصحي للمرضى.. القدرة: غزة امام تهديد مستمر يستوجب الحذر والالتزام باجراءات الوقاية

"جيروزاليم بوست": الضم سيشمل جميع المستوطنات في الضفة... وهذا ما تريده واشنطن

وقفة عز يصرف اليوم 700 شيكل لألفي عامل جديد والأحد المقبل سيصرف 500 شيكل لـ 18 ألف أسرة