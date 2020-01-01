مئات الصحافيين من أميركا اللاتينية يطالبون بإطلاق سراح الصحفيين لدى الاحتلال

رام الله / سما /

وجه المئات من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في أميركا اللاتينية، رسالة مفتوحة للأمم المتحدة يطالبون بالتدخل من أجل اطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية.

وقامت لجنة دعم الصحفيين بالتعاون مؤسسات اعلامية وصحفيين من أميركا اللاتينية ضمن مذكرة أعدتها اللجنة توضح المعاناة التي يواجهها الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت اللجنة أن 20 صحفيًا معتقلًا داخل السجون الاسرائيلية منذ سنوات ويتعرضون للتنكيل والتعذيب والاعتقال دون تهمة ضمن الاعتقال الإداري.

بدوره وجه رئيس لجنة دعم الصحفيين الصحفي صالح المصري شكره لكل المؤسسات والصحفيين في أميركا اللاتينية الذين تضامنوا مع الصحفيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذا التضامن من شأنه أن يسلط الأضواء على معاناة الصحفيين جراء الاعتداءات الاسرائيلية لاسيما الصحفيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

وطالب الصحفي المصري كل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية بضرورة التفاعل ودعم مطالب اللجنة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، مؤكدًا أن توقيع نحو 200 صحفي من شأنه أن يفتح ملف الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية بحق المؤسسات الصحفية.

وكانت لجنة دعم الصحفيين بدأت حملة منذ بداية عام 2020 تطالب فيها بالإفراج عن الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، حيث تضمنت المذكرة بيانات مفصلة ومعلومات موثقة بالصور والأرقام تظهر معاناة الصحفيين الفلسطينيين.