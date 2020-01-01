شاهد: أول طائرة تجسس ثلاثية الأبعاد في العالم تملكها إسرائيل..

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 13 العبرية عن تصنيع إسرائيل أول طائرة مسيرة غير مأهولة هي الأولى من نوعها في العالم مصنوعة عبر طابعة ثلاثية الأبعاد.



وذكرت القناة 13 العبرية أنه تم تسمية الطائرة المسيرة المطبوعة بشكل مؤقت إسم "سكاي برينتر " أقلعت من المهبط التابعة للمنظومة الأمنية في النقب وعادت مرة أخرى للهبوط .



وأوضحت أن الطائرة هي الأولى من نوعها التي طورتها إدارة تطوير الأسلحة " مفئات " في وزارة الجيش بالتعاون مع الصناعات الجوية، من جميع أجزاءها بدءا من الأجنحة ووصولا للعجلات والتي يصل عددها إلى 26 قطعة تم طباعتها في المطبعة عندما تولد احتياج في الميدان.



وقالت إحدى المشرفات على صناعة الطائرة: "نحن نستطيع طباعة هذه الطائرة خلال ساعات معدودة وبتكلفة منخفضة جدا حيث يصل طول جسم الطائرة إلى 1.65 متر كما يصل عرض الأجنحة إلى 1.50 متر إضافة إلى أنها قادرة على حمل وزن يصل إلى 7 كجم".



وذكرت أنه من الممكن تركيب كاميرات على هذه الطائرة "سكاي برنتر " وتحويلها إلى طائرة تجسس وتصوير خلف خطوط العدو كطائرة مسيرة تكتيكية.



وتتميز الطائرة بمحركها الكهربائي الأقل ضجة من الطائرات غير المأهولة التي يستخدمها حالياً سلاح الجو ما يجعلها تتمتع بسرية أكبر.



وقال خبير في صناعة الطائرة للقناة: "استخدمنا في صناعة هذه الطائرة طابعة نايلون ومواد بلاستيكية مختلفة ومواد معدنية ومواد أخرى حيث أنه تم صناعة هذه الطائرة بشكل كامل من خلال المطبعة".



وتابع: "العالم يدخل رويدا رويدا إلى مجال الطباعة الثلاثية الأبعاد بما في ذلك شركات ضخمة مثل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا حيث أجرت تجربة مثيرة لصناعة محرك مركبة فضائية عبر المطبعة الثلاثية الأبعاد".



ونوه أن سلاح الجو الإسرائيلي مهتم في هذه الأيام في في الحصول على الطائرة المطبوعة الأولى فقد أصبح الاعتماد على الطائرات الغير مأهولة في تنفيذ غالبية المهام العملياتية الجوية بما في ذلك مهام التصوير والتجسس إضافة إلى تنفيذ الاغتيالات والعمليات الهجومية، وفقا لوسائل إعلام أجنبية.