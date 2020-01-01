بلدية الخليل تطلق مشروع العنوان البريدي

الخليل / سما /

أطلقت بلدية الخليل، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع "العنوان البريدي"، بمساهمة من البنك الإسلامي الفلسطيني.

وقالت رئيسة قسم النظم الجغرافية "GIS" في البلدية روان أبو عيشة، إنّ المشروع يهدف إلى عنونة الأبنية في مدينة الخليل، حيث بدأت طواقم البلدية بتركيب لوحات معدنية في المرحلة الأولى على الشارع الممتد من مدخل المدينة الشمالي وصولا إلى ميدان ابن رشد.

وأشارت إلى أن إطلاق تطبيقات الموبايل التي تدعم العنوان البريدي للبناء، تشمل خريطة العنونة التفاعلية وتطبيق الخدمات الالكترونية، موضحة أنّ البلدية بصدد اعتماد الرمز البريدي الوطني الفلسطيني الموحد للعقارات في الخليل المعتمد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، اعتبر رئيس البلدية تيسير أبو سنينة المشروع من ضمن الأهداف الوطنية لترسيخ الهوية الفلسطينية، ورسالة واضحة بأن شعبنا متجذر في أرضه، إضافة إلى كونه متطلبا لتسهيل حياة المواطنين.

وأشار أبو سنينة، إلى أن مشروع "العنونة" بمثابة خطوة من الخطوات التي تقوم بها البلدية من أجل رفعة المدينة وازدهارها، ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.