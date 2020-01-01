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"هيئة الأسرى": استقرار الحالة الصحية للأسير معمر الصباح

الخميس 11 يونيو 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى": استقرار الحالة الصحية للأسير معمر الصباح


رام الله / سما /

 أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الخميس، استقرار الحالة الصحية للأسير معمر الصباح (41 عاما) من مدينة جنين، الذي يرقد في مستشفى سوروكا العسكري في بئر السبع منذ أيام، نتيجة تدهور مفاجئ تعرض له.

وقال محامي الهيئة كريم عجوة اليوم، إن الأسير الصباح "يعاني من فشل رئوي ومشاكل بالرئة، ونتيجة لذلك تم وضعه بشكل فوري تحت أجهزة التنفس والتخدير".

وأضاف عجوة ان الوضع الصحي للأسير مستقر حسبما تم ابلاغه من قبل إدارة سجون الاحتلال، وانه موصول بأنبوب أوكسجين بواسطة الأنف، وتم ازالة اجهزة التخدير عنه منذ الامس، كما خضع لأربعة فحوصات لفيروس "كورونا" وتبين أن نتيجته سلبية، اي أنه غير مصاب.

وأشار الى ان الأسير الصباح سيكون تحت المتابعة والمراقبة الطبية، وسيتم التواصل مع إدارة سجون الاحتلال وإدارة سجن النقب الاحد المقبل من اجل الوقوف على آخر المستجدات بالنسبة لوضعه الصحي.

يذكر أن الأسير معمر أسعد عبد الله صباح كان قد دخل بداية العام الجاري عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

#هيئة الاسرى

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