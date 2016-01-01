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"الحكم المحلي" بغزة توضح سبب إعادة تشكيل المجالس البلدية

الخميس 11 يونيو 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الحكم المحلي" بغزة توضح سبب إعادة تشكيل المجالس البلدية


غزة / سما /

قال وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة ابراهيم رضوان، إن إعادة تشكيل المجالس البلدية تأتي ضمن توجه وزارته لإعادة تأهيل المجالس المحلية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشرفت الوزارة اليوم الخميس على مراسم استلام وتسليم المجلس البلدي الجديد لبلدية المغازي بحضور والوكلاء المساعدين ووفد من الوزارة.

وأكد رضوان أن عملية الاختيار جرت ضمن مشاورات بسبب تعذر الانتخابات المحلية، بعد قرار الغائها من المحكمة الدستورية.

وأوضح أن نظام انتخاب البلديات يحدد ثماني سنوات بمدة دورتين للمجلس المحلي، وقانوناً يجب تغييره كل أربع سنوات.

وأضاف أن قلة الإمكانيات وطول أمد المجلس البلدي أدى لإحباط داخل نفوس أعضائه ونفد كل ما لديه من أفكار".

يذكر أن محكمة العد العليا /المحكمة الإدارية، أبطلت إجراء الانتخابات البلدية عام 2016، لعدم مشروعية الجهات الأمنية والقضائية في القطاع بالإشراف على الانتخابات.

#غزة #الحكم المحلي #المجالس البلدية

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