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أبو الغيط: ضم إسرائيل لأراض فلسطينية قد يطلق حربا دينية

الخميس 11 يونيو 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط: ضم إسرائيل لأراض فلسطينية قد يطلق حربا دينية


القاهرة /سما/

 قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن مخطط الضم الإسرائيلي يمثل عدوانا غاشما جديدا على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه، وخطوة عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، وتقويضا لفرص إقامة السلام في المنطقة لعقود طويلة مقبلة.

وأكد أبو الغيط في بيان له يوم الخميس، على أن إقدام إسرائيل على ضم أية أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، قد يطلق مواجهة وحروبا دينية، لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بأن ننزلق إليها، وفق وكالة وفا.

وشدد على أن مثل هذه الخطوة تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة، لافتا إلى أن مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية تقع على العالم أجمع.

#الجامعة العربية #مخططات الضم #اسرائيل #فلسطين

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