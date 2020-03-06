نقل أسيرين من مركز تحقيق المسكوبية إلى سجن عوفر

رام الله / سما /

نقلت سلطات الاحتلال إلى سجن عوفر، اليوم الخميس 11/6/2020 الطالبين في جامعة بيرزيت الأسيرين محمد ماجد حسن بعد 50 يوما من التحقيق ورائد بركات بعد 40 يوما من التحقيق في مركز المسكوبية.

يشار أن الاحتلال اعتقل الأسير محمد حسن من قرية دير السودان قرب رام الله بتاريخ 22/ 4/2020، وعقب اعتقاله أصيب بفيروس كورونا وتم عزله دون تقديم أي علاج ، كما واعتقل الأسير الطالب رائد بركات من المزرعة الغربية قضاء رام الله، وتم اعتقال الطالب بركات في 06/03/2020 ضمن حملة استهدفت طلبة الكتلة الإسلامية بعد مداهمة سكناتهم في بيرزيت، وكانت محكمة الاحتلال أصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة شهرين ودفع غرامة قدرها ٢٠٠٠ شيكل، وانتهت المدة ليتم تحويله لمركز المسكوبية من جديد.