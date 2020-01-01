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موسى حديد: عنوان المرحلة "لا تواصل مع الجانب الإسرائيلي"

الخميس 11 يونيو 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسى حديد: عنوان المرحلة "لا تواصل مع الجانب الإسرائيلي"


رام الله / سما /

 أكد رئيس اتحاد الهيئات المحلية، رئيس بلدية رام الله، موسى أبو حديد، أن اجتماع الهيئات المحلية برئيس الوزارء محمد اشتية يوم أمس الأربعاء، خرج بتوجيه هذه الهيئات حول كيفية التعامل مع هذه المرحلة، تحت عنوان واضح وهو "لا تواصل مع الجانب الاسرائيلي"، إضافة إلى مناقشة كافة التحديات التي تعيق عمل الهيئات المحلية.

وأشار أبو حديد في حديث إذاعي، صباح اليوم الخميس، إلى أن رئيس الوزراء وعد بتحويل مالي بشكل شهري لصالح الهيئات المحلية إلى جانب التوافق على تشكيل لجنة ثلاثية لمعالجة الديون المتراكمة على هذه الهيئات لتتمكن من أداء مهامها.

وشدّد رئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى أبو حديد على دور الهيئات المحلية باعتبارها الشريك الأساسي الأكبر في تعزيز صمود المواطن وتمكينه في مواجهة الأزمات خاصة السياسية، إلى جانب واجبها بتوفير سبل العيش الكريم والحياة السهلة لمواجهة الاحتلال.

#موسى ابو حديد #اتحاد الهيئات المحلية

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