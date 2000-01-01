وقفة عز يصرف اليوم 700 شيكل لألفي عامل جديد والأحد المقبل سيصرف 500 شيكل لـ 18 ألف أسرة

رام الله / سما /

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين أن الصندوق سيبدأ يوم الاحد المقبل، الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري صرف مساعدة مالية قيمتها 500 شيكل، لأكثر من 18 ألف أسرة حددتها وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن العائلات المنكشفة الجديدة، والذين عانوا أوضاعا معيشية صعبة للغاية، في الضفة وغزة، نتيجة جائحة كورونا.

وأوضح ناصر الدين خلال برنامج شد حيلك يا وطن عبر شبكة وطن الإعلامية، ان هذه القائمة هي الأولى من قوائم وزارة التنمية الاجتماعية وسيلحقها قوائم أخرى إلى حين الانتهاء من صرف المساعدات المالية لـ 30 ألف أسرة تحددها الوزارة.

وأكد ناصر الدين ان الصندوق سيصرف اليوم الخميس مساعدة مالية قيمتها 700 شيكل لـ 2000 عامل جديد، كانوا من المستحقين للمساعدة في المرة الأولى عندما صرف لـ 40 ألف عامل، ولم يصرف لهم، مشيرا أنه إذا طرحت الوزارة قوائم أخرى سيتم الصرف لها، فلا زال هناك بعض الأموال في الصندوق.

وبين ناصر الدين أن قوائم وزارة التنمية الاجتماعية جرى عليها تدقيق كبير في كل المعلومات للتأكد من استحقاق الواردة اسمائهم للمساعدة وكذلك بياناتهم الشخصية، حتى لا يقع الصندوق في ذات الأخطاء التي جرت في المرة الأولى، مشيرا إلى أن التدقيق على قوائم غزة كان كبيرا للغاية.

وأشار أن الأسر ستتلقى مساعداتها المالية عبر مجموعة بنوك هي الإسلامي العربي والإسلامي الفلسطيني والوطني وبنك فلسطين، عبر حسابات بنكية، اما الأسر التي لا يتوفر لديها حسابات بنكية فسيصلهم رسالة على هاتفهم بتلقيهم مساعدة والتوجه لاستلامها من أحد البنوك.

ولفت ناصر الدين إلى أن الصندوق لا يزال يقوم بتحصيل المبالغ المتبرع بها، فهناك نحو مليون شيكل لم يستلمها بعد وسيتم تحصيلها خلال أيام.

واكد ناصر الدين أن الصندوق سينهي أعماله في الخامس عشر من هذا الشهر بعد الانتهاء من مهامه، وتسليم المساعدات لمشافي القدس والجمعيات الخيرية ووزارة الصحة والحصة المرصودة لمخيمات الشتات في لبنان وسوريا.