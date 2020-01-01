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تحديد توقيت انطلاق مباريات دور الثمانية من كأس غزة

الخميس 11 يونيو 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد توقيت انطلاق مباريات دور الثمانية من كأس غزة


غزة / سما /

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد انطلاق مباريات دور الثمانية من كأس قطاع غزة.

وأكدت لجنة المسابقات, أن مباريات الدور القادم من كأس غزة "المرحوم أحمد القدوة", ستنطلق الساعة الخامسة مساء.

وينطلق دور الثمانية يوم التاسع عشر من الشهر الجاري, الذي يلعب فيه شباب رفح مع اتحاد خانيونس على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, والصداقة مع اتحاد الشجاعية على ملعب فلسطين بغزة, على أن يلتقي الفائزان من المباراتين في نصف النهائي يوم الرابع والعشرين منه.

وفي العشرين منه, يلتقي شباب خانيونس مع نماء على ملعب الدرة, وغزة الرياضي مع الهلال على ملعب فلسطين, على أن يتواجه الفائزان من المباراتين في نصف النهائي بالخامس والعشرين من الشهر الحالي.

#كأس غزة

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