مانشستر يونايتد يواصل الضغط لسرقة جوهرة برشلونة

وكالات / سما /

يُظهر نادي مانشستر يونايتد جدية كبيرة للغاية بشأن استهداف أنسو فاتي نجم فريق برشلونة، وحسب التقارير الأخيرة فإن البارسا رفض عرضاً كبيراً لأجله.

حيث قام اليونايتد بتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو للفوز بخدمات النجم الغيني الإسباني ولكن إدارة برشلونة رفضت ذلك العرض.

مع ذلك فإن نادي الشياطين الحُمر لن يتوقف عن الحلم بضم جوهرة البارسا، وهو جاهز لرفع قيمة هذا العرض الُمغري رغم أن النادي الكاتالوني يراه كمستقبل للفريق وأنه غير قابل للبيع إلأا إذا قررت أحد الاندية دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ قدره 170 مليون يورو.

أظهر برشلونة دوماً ثقته وتعويله على فاتي ولكن مشاركاته القليلة في الشهور الأخيرة جعلت بعض الأندية تحاول التعرف على إمكانية رحيله، وكان النادي الأكثر اهتماماً في هذا الصدد هو بوروسيا دورتموند الألماني والذي يجد به بديلاً مثالياً للإنجليزي جادون سانشو الذي يعتبر على رأس اهتمامات عدداً من الأندية بما فيهم اليونايتد.

وكانت هناك فكرة لدى إدارة البارسا وهي رفع قيمة الشرط الجزائي في عملية مفاوضات تجديد عقد اللاعب لتبلغ 400 مليون يورو، وهي خطوة ربما ترضي اللاعب الذي ينتظر دوراً أكثر أهمية مع فريق كيكي سيتيين في الموسم القادم حتى برغم رغبة البارسا في جلب لاوتارو مارتينيز نجم الإنتر والذي سيُكلف خزائن البلاوجرانا الكثير.

استفاد اليونايتد من هذا المأزق واتصل بوكيله خورخي مينديز للتوسط في صفقة شراءه من البارسا قبل عدة أسابيع، لكن مجلس إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو رفض عرض الريد ديفلز.

وأشارت صحيفة سبورت الكاتالونية أن اليونايتد لم يستسلم بعد وأنه سوف يواصل الضغط على اللاعب وتقديم عرض أكثر قوة، رغم أن اللاعب سعيد في البارسا ويريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.