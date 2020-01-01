مانشستر سيتي يتزعم الصراع على أشرف حكيمي

وكالات / سما /

كشفت التقارير الصُحفية الأخيرة أن نادي مانشستر سيتي هو واحد من بين ثلاثة أندية إنجليزية تستهدف التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي في الصيف القادم.

وعلى الرغم من استمرار تألق السيتي على المستوى الهجومي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بيب جوارديولا مازال يبحث عن الكمال في جميع الخطوط.

وكان النادي السماوي قد تضرر دفاعياً بعد رحيل فينسينت كومباني والإصابات التي ألّمت بخط دفاع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن جوارديولا يرى أن الفريق بحاجة لإضافة جودة أكبر في مركز الظهير ولذلك فهو يستهدف حكيمي رغم وجود جواو كانسيلو وكايل ووكر في نفس مركزه بفريق ملعب الاتحاد.

يملك النجم المغربي أشرف حكيمي القدرة على اللعب في أياً من الطرفين الأيمن والأيسر، وقد حقق أرقامً مثيرة للاهتمام هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند الذي يلعب له على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وبعد المستوى المميز لحكيمي لمدة موسمين في دورتموند فهو مرشح إما للعودة إلى ريال مدريد أو الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى.. وقد إدعى موقع ديفينسا سنترال الإسباني بأن السيتي قدم عرضاً لضم حكيمي مقابل 50 مليون يورو بالفعل.

وأوضح موقع 90min بأن دورتموند يأمل في الحفاظ على حكيمي لكن الأمر سيكون صعباً للغاية في ظل وجود اهتمام من جانب مانشستر سيتي إضافة لتشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك أندية باريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر ميلان.