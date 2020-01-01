فيديو.. فنانة مصرية تكشف إصابتها بكورونا وتتحدث عن معاناتها

وكالات / سما /

قالت الفنانة المصرية إيمان العاصي، إنها أصيبت بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي، مضيفة أنها تعافت منه الآن.

وفي مقطع فيديو على حسابها في إنستغرام، روت العاصي تجربتها مع المرض ورحلة العلاج، مؤكدة أنها لم تشعر بأعراض قوية وذلك لقوة مناعتها، وأنها لجأت للعزل الذاتي، وعانت من أزمات كثيرة كان أصعبها عدم استطاعتها رؤية ابنتها في فترة التعافي، وكان ما يربطهما هو التحدث عن طريق “الفيديو كول” وتظلان تبكيان، وأنها اطمأنت على كل أسرتها وأصدقائها بعد إجرائهم فحص كورونا وثبتت سلبية النتيجة.

وأوضحت أنها أجرت فحصا في آخر يوم في رمضان فكانت النتيجة إيجابية، فلجأت إلى تحاليل وزارة الصحة والتي تثق فيها جداً، وجاءت النتيجة سلبية، إلا أنها عزلت نفسها لتأخر ظهور النتيجة وأجرت ثلاثة تحاليل أخرى جاءت سلبية.

وأكدت أنها ظلت بعد تعافيها ولمدة ثمانية أيام في الحجر الصحي المنزلي لأنها لم تكن تحتاج الذهاب إلى المستشفى.