صورة.. علا الفارس تحتفل بعودتها للعمل بعد غياب بسبب الحجر المنزلي

وكالات / سما /
أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس عن عودتها إلى الشاشة في قناة الجزيرة القطرية بعد غياب بسبب الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونشرت الفارس عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام” صورة لها وهي تقدم الأخبار وعلقت عليها: “عدنا، عدنا إلى الأخبار”.
واحتفلت الفارس بعودتها للعمل، حيث نشرت صورة لها بدت فيها جالسة إلى طاولة وخلفها بالونات باللونين الأزرق والشفاف وهي تقطع قالب حلوى للمناسبة وعلقت عليها: “عرفت أني بخير.. عندما ملكت من يحاولون إسعادي فقط لأنهم يرون في إبتسَامتِي سعادةً وفرحاً لهم… شكراااا”.
وتلقت عدداً من التعليقات المهنئة من بينها لزميلتها غادة عويس التي كتبت: “ابتسامتك مبعث فرح وأمل وقوة وصمود”.