صورة.. علا الفارس تحتفل بعودتها للعمل بعد غياب بسبب الحجر المنزلي

وكالات / سما /

أعلنت الإعلامية الأردنية ​علا الفارس​ عن عودتها إلى الشاشة في ​قناة الجزيرة​ القطرية بعد غياب بسبب الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

ونشرت الفارس عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام” صورة لها وهي تقدم الأخبار وعلقت عليها: “عدنا، عدنا إلى الأخبار”.

واحتفلت الفارس بعودتها للعمل، حيث نشرت صورة لها بدت فيها جالسة إلى طاولة وخلفها بالونات باللونين الأزرق والشفاف وهي تقطع قالب حلوى للمناسبة وعلقت عليها: “عرفت أني بخير.. عندما ملكت من يحاولون إسعادي فقط لأنهم يرون في إبتسَامتِي سعادةً وفرحاً لهم… شكراااا”.

وتلقت عدداً من التعليقات المهنئة من بينها لزميلتها ​غادة عويس​ التي كتبت: “ابتسامتك مبعث فرح وأمل وقوة وصمود”.