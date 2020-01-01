وزيرة الصحة : كافة العينات التي أخذت من محافظتي اريحا والخليل سلبية

رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي كيلة ان العينات التي اخذت من اريحا والظاهرية بالخليل جميعها سلبية أي غير مصابة بفيروس كورونا، مضيفة ان الوزارة تعمل باستمرار على اخذ عينات عشوائية من كافة المحافظات لعمل فحوصات كورونا.

واكدت كيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الخميس، ان الوزارة ترصد يوميا الحالة الوبائية في فلسطين وفي حال كان هناك انتشار لرقعة الوباء سنعمل على مراجعة كافة الاجراءات القائمة حاليا.

ودعت وزير الصحة الى رفع درجة اليقظة والحذر في ظل عودة انتشار وباء كورنا من خلال التزام المواطنين بكافة التدابير الاحترازية.

وبخصوص زيارة الوفد الطبي الصيني امس الى فلسطين أكدت كيلة انها جاءت من اجل تبادل الخبرات وتحسين الكفاءة لكوادرنا الطبية في التعامل مع وباء كورونا اضافة الى اننا تسلمنا مساعدات طبية من الصين.