هروب جماعي لقرود من حديقة يابانية يرعب المزارعين

وكالات / سما /

هرب نحو 70 قردا من حديقة حيوان في اليابان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

وفرت قرود المكاك اليابانية من حظيرة للتكاثر في حديقة حيوان تاكاجوياما بمقاطعة تشيبا شرقي طوكيو، أمس.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هناك شبهات حول قيام شخص بعمل فجوة في السياج الذي هربت منه القردة.

وكانت قرود المكاك قد هربت من حديقة الحيوانات في الخريف الماضي عندما تضررت الحظيرة في إعصار.

وتتسبب القردة التي تعيش في البرية باليابان في الإضرار بالزراعة.

وهناك مخاوف أيضا من أن تتكاثر قرود المكاك اليابانية الهاربة مع القرود البرية أو غير الأصلية.