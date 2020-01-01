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قنبلة من الحرب العالمية الثانية وسط مدينة ألمانية !

الخميس 11 يونيو 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
قنبلة من الحرب العالمية الثانية وسط مدينة ألمانية !


وكالات / سما /

أبطلت السلطات الألمانية مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في وسط مدينة نوردهاوزن بولاية تورينجيا ، حسبما أفاد مجلس المدينة.

وكان قد تم العثور على القنبلة في وقت سابق من اليوم نفسه،

وطلبت السلطات من أي شخص في نطاق 500 متر من موقع العثور على القنبلة مغادرة المنطقة .

وذكر متحدث باسم المدينة أن نحو سبعة آلاف شخص تأثروا من ذلك، بما في ذلك أشخاص يقيمون في دار رعاية كبار السن.

وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت مدينة نوردهاوزن هدفا لغارات الحلفاء، وغالبا ما يتم العثور على قنابل غير منفجرة في هذه المدينة.

 
#ألمانيا #قنبلة

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