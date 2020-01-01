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الاحتلال يداهم أكثر من 50 منزلا في العوجا

الخميس 11 يونيو 2020 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


الاغوار / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منازل المواطنين في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا بالأغوار.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت العوجا، ونصبت خيمة متنقلة، وداهمت أكثر من 50 منزلا وسط التدقيق في هويات أصحابها وساكنيها، واستجوابهم عن موقفهم تجاه خطة الضم.

وأضافت ان المواطنين في التجمع أبدوا تخوفهم من الاقتحام، في ظل مخطط ضم الاغوار.

وقال أمين سر المجلس الثوري ماجد الفتياني ، إن هذه خطوة استباقية من قبل الجانب الإسرائيلي للتأثير على معنويات شعبنا، والقيام باستطلاع رأيهم بقوة المسلحة، لحصر أعداد المواطنين المتواجدين استباقا للتاريخ المعلن للضم.

وأضاف ان المنطقة تشكل سلة غذاء فلسطين، وخزانا للموارد المائية، ويسعى الاحتلال إلى خنق أبناء شعبنا عن طريق عزله بضمه لمنطقة الأغوار.

#الاحتلال #العوجا

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