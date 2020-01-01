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الصالح يبحث مع الهيئات المحلية في شمال غرب القدس سبل تطوير المنطقة

الخميس 11 يونيو 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT


البيرة / سما /

بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع عدد من الهيئات المحلية في شمال غرب القدس، سبل تطوير المنطقة ورفدها بمشاريع تطويرية تنموية، تهدف إلى دعم صمود المواطنين، وتثبيتهم في أراضيهم بظل الإجراءات الاحتلالية العنصرية، ومخططاته التي تستهدف المنطقة بأكملها.

وأوعز الصالح ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة البيرة، اليوم الخميس، بمشاركة رؤساء الهيئات المحلية في كل من: قطنة، وبدو، والجديرة، وبيت سوريك، وبيت حنينا، للجهات ذات العلاقة في الوزارة بالعمل على متابعة كافة القضايا التي تم بحثها، وتقديم التوصيات من أجل اتخاذ القرارات اللازمة، تمكينا للبلديات والمجالس القروية هناك من القيام بدورها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية للعاصمة ومحيطها، وتسعى من خلال التواصل مع كافة الدول الصديقة والجهات المانحة، لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع عدة في كافة المجالات، مشيرا لأحقية المواطن الفلسطيني في الحصول على الخدمات الأساسية.

وثمن الصالح دور مجالس الهيئات المحلية وعملها خلال فترة الطوارئ، وما قامت به من إجراءات وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

بدورهم، قدم الحضور مطالب عدة، من شأنها تطوير المنطقة خاصة في ظل ممارسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية بحق المواطنين.

#وزير الحكم المحلي #مجدي الصالح #القدس

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