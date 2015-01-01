شاهد: إيران تنشر أول صورة رسمية لـ"الجاسوس" المتسبب في مقتل قاسم سليماني

وكالات

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية، لأول مرة، اليوم الخميس، صورة محمود موسوي مجد، الذي اتهم بالتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل، وتزويدهما بمعلومات عن تحركات قائد فيلق القدس الراحل الجنرال قاسم سليماني.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية: "تم للمرة الأولى نشر صورة الجاسوس الإيراني العميل لجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أي" والموساد الصهيوني المدعو محمود موسوي مجد الذي صدر الحكم بإعدامه من قبل محكمة الثورة الإسلامية في إيران".

​وكان ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء الماضي، صورة محمود موسوي مجد، الذي اتهمته السلطات القضائية بالتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل، وتزويدهما بمعلومات عن تحركات قائد فيلق القدس الراحل الجنرال قاسم سليماني.

ونشر الناشطون صورة لسيد محمود موسوي مجد وهو برفقة الجنرال حسين همداني، قائد القوات الإيرانية الذي قتل في سوريا عام 2015.

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي حكم الإعدام بحق موسوي مجد، بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وتقديم معلومات عن تحركات قاسم سليماني.

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.