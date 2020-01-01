وزير الاستخبارات الإسرائيلية: فرض السيادة يصب في مصلحتنا

القدس المحتلة / سما /

قال إيلي كوهين وزير الاستخبارات الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن فرض السيادة على الضفة الغربية يصب في خانة المصلحة العليا لإسرائيل.

واستبعد كوهين في تصريحات إذاعية - بحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية الناطقة بالعربية - أن يتم إقامة دولة فلسطينية، وجيش آخر، بين نهر الأردن والبحر.

ورأى أن الفرصة أصبحت مواتية لتطبيق خطة الضم من الآن وحتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

واتهم كوهين، حزب أزرق- أبيض، بتجاهل الواقع باعتقاده أنه يجب الانتظار إلى موافقة دولية لتنفيذ الخطة، مذكرًا بأن العديد من الدول رفضت سابقًا فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.