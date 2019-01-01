  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : فوز المعلمة رنا زيادة بجائزة مؤسسة التعاون للمعلم المتميز على مستوى فلسطين

الخميس 11 يونيو 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : فوز المعلمة رنا زيادة بجائزة مؤسسة التعاون للمعلم المتميز على مستوى فلسطين


غزة / سما/

فازت المعلمة رنا زيادة من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات  بمديرية تعليم شرق غزة بجائزة مؤسسة التعاون الدولية( جائزة منير الكالوتي للمعلم التميز ) على مستوى فلسطين للعام 2019.

وتم الإعلان عن الفوز خلال لقاء نظمته المؤسسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في غزة والضفة، حيث حصلت المعلمة رنا على الجائزة الأولى على مستوى غزة والضفة والقدس و مناطق فلسطين المحتلة عام 48 ومخيمات الشتات.

و تمكنت المعلمة رنا من الظفر بالجائزة بعدما ترشحت لها واجتازت معاييرها وتقديم ما لديها من ابداعات في أساليب التدريس المتطورة خاصة في مجال توظيف المنحى التكاملي في التعليم  بشكل عام والرياضيات بشكل خاص.

وقدّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت التهنئة للمعلمة رنا، مؤكداً أنها مفخرة حقيقة ونموذج للمعلم المتميز المبدع ، موضحاً أن الوزارة وضمن خططها المتواصلة تحرص على تشجيع التميز وروح المبادرة والابداع التعليمي وتعتز بمعلميها ومعلماتها الذين يرفعون اسم وعلم فلسطين عالياً في المحافل المحلية والعالمية.

يشار إلى أن المعلمة رنا زيادة الحاصلة على درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس الرياضيات تمتلك سجلاً حافلاً في التميز والابداع التعليمي، حيث فازت ضمن أفضل 50 معلم عبر العالم خلال العام 2019 في تصفيات مؤسسة فاركي العالمية، كما فازت بلقب المعلم الأول على مستوى فلسطين عام 2017 في مسابقات وزارة التربية والتعليم.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم: السلطة لا تنوي صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات الى غزة

صحيفة عبرية: السلطة تطلب من أردوغان قيادة التيار الدبلوماسي الرافض للضم.. لهذا السبب

رسائل ألمانيا غير المعلنة لإسرائيل بشأن الضم: عقوبات واعتراف واسع بفلسطين

رئيس بلدية غزة يصدر توضيحا مهما حول مشروع تطوير الواجهة البحرية للمدينة

الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة

شاهد: اجتماع فلسطيني الماني اردني لبحث مواجهة خطة الضم.. اليك تفاصيله

مسؤول بارز لدى حفتر طالبا دعم نتنياهو : لن نكون أعداء أبدًا لـ "تل أبيب"

الأخبار الرئيسية

عزام الأحمد : 8 دول اوروبية أعربت عن استعداها الإعتراف بدولة فلسطين

860x484 (2)

بعد توقف منذ ما يزيد عن 7 أشهر.. حريقان في غلاف غزة بفعل إطلاق بالونات حارقة

20200611091220

أميركا ترحب بضم إسرائيلي "محدود" في الضفة

مسؤول بارز لدى حفتر طالبا دعم نتنياهو : لن نكون أعداء أبدًا لـ "تل أبيب"

p

على خلفية خطة الضم: المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تستعد لتعداد سكاني للفلسطينيين