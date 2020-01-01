وزيرة الاستيطان : يوجد فجوات بشأن السيادة مع إدارة ترامب

القدس المحتلة / سما /

أكدت وزيرة الاستيطان الإسرائيلي تسيبي حوتوبلي، اليوم الخميس، أن هناك فجواتاً بشأن قضية السيادة بين إسرائيل والإدارة الأميركية.

وأوضحت حوتوبلي في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن فريق رسم الخرائط المشترك ما زال يعمل، لكن هناك فجواتا بشأن موعد التطبيق وبعض التفاصيل المتعلقة بخريطة السيادة.

وأكدت على دعمها لمطالب المستوطنين برفض إقامة دولة فلسطينية وفق ما تنص عليه الخطة الأميركية، التي تعمل على عزل عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وفي سياق آخر، أكدت حوتوبلي أنها في الفترة الثانية من عمل الحكومة التي سيترأس فيها بيني غانتس رئاسة الوزراء، ستصبح سفيرة إسرائيل في لندن، مشيرةً إلى أنها وافقت على القرار.