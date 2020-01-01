فيديو يحبس الأنفاس لإيطالية تطبخ أثناء خضوعها لجراحة في المخ!

وكالات

أظهر مقطع فيديو التقط في مستشفى أزياندا الإيطالية، سيدة ستينية تطبخ طبق "الغراتان بالزيتون" أثناء خضوعها لعملية لإزالة ورم دماغي، امتدت ساعتين ونصف الساعة بإشراف 11 طبيبا وممرضا.

وقال جراح الأعصاب روبرتو تريناني بعد العملية: "كل شيء سار على ما يرام"، مؤكدا على أنها ليست المرة الأولى التي يرى فيها مريضة تطبخ طبقها المفضل تحت العملية.

وقال تريناني إنه أجرى نحو 60 عملية سابقة كان فيها المرضى في حالة يقظة خلال الجراحة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وفي فبراير الماضي، أجريت عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني من دماغ فنانة بريطانية عمرها 53 عاما، أثناء عزفها على الكمان، لضمان عدم اتلاف الأطباء للمنطقة المسؤولة عن حركة يديها.

وتساعد التقنية المطورة، التي يطلق عليها اسم "جراحة الدماغ الواعي"، الأطباء في علاج أورام الدماغ ونوبات الصرع دون أن يكون المرضى منومين، بحيث يستطيعون البقاء في وعيهم أثناء العملية وقيامهم ببعض الأنشطة، ما يسمح للجراحين بمعرفة أنهم يعالجون الجزء الصحيح من الدماغ.