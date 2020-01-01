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بعد توقف منذ ما يزيد عن 7 أشهر.. حريقان في غلاف غزة بفعل إطلاق بالونات حارقة

الخميس 11 يونيو 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد توقف منذ ما يزيد عن 7 أشهر.. حريقان في غلاف غزة بفعل إطلاق بالونات حارقة


القدس المحتلة / سما /

 اندلع حريقين، اليوم الخميس، في كيبوتسات إسرائيلية مجاورة لحدود قطاع غزة، بعد إطلاق مجموعة من البالونات الحارقة.

وبحسب موقع "روتر" للمستوطنين، فإن الحريقين اندلعا في كيبوتسات المجلس الإقليمي "سدوت نيغيف" المجاورة لحدود القطاع، مشيرًا إلى أن طواقم الإطفاء تعمل للسيطرة عليه.

ووفقًا للموقع، فإنه تم رصد عدداً من البالونات الحارقة، أطلقت من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية.

يذكر أن إطلاق البالونات الحارقة توقف منذ ما يزيد عن 7 أشهر، مع تقدم في تفاهمات الهدوء بغزة، إلا أن الحديث يدور عن تراجع الاحتلال عن بعضها.

#حريق #غلاف غزة #البالونات الحارقة

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